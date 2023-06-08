МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") с запуском еще одного сервиса по доставке грузов наладил регулярные перевозки напрямую в порт Восточный (г.Находка) из всех основных портов Китая, сообщила компания. Иностранным судам разрешили входить в порт в Якутии

"Трансконтейнер" с середины мая 2023 года приступил к организации регулярного сквозного сервиса по доставке грузов в РФ с прямым судорейсом из порта Далянь (КНР) в порт Восточный. Таким образом, теперь компания предлагает регулярные перевозки напрямую в порт Восточный из всех основных портов Китая – Шанхая, Нинбо, Тяньцзиня, Тайцана, Сямыня, Жичжао и других", — говорится в сообщении оператора в четверг.

Компания поясняет, что это позволяет сократить транзитное время доставки на морском плече до 3-7 суток в зависимости от точки отправления. Планируемая периодичность отправок на морском плече – раз в неделю.

В первый рейс из Даляня в рамках нового сервиса судно вышло 7 июня. На борту – различные грузы в универсальных 20- и 40-футовых контейнерах, включая товары народного потребления, автозапчасти, промышленное оборудование. После перевалки на терминале "Восточной стивидорной компании" (актив Global Ports, входит в группу "Дело") контейнеры отправляются грузополучателю по железной дороге.

"Трансконтейнер" активно развивает китайское направление, считая его одним из главных стратегических приоритетов развития. Компания работает на всех основных маршрутах – через дальневосточные порты и сухопутные железнодорожные пограничные переходы. Кроме того, совместно с партнерами по группе компаний "Дело" мы предлагаем перевозки морским транспортом через Новороссийск и порты Санкт-Петербурга", – цитирует "Трансконтейнер" слова своего президента Виталия Евдокименко.

"Трансконтейнер" – крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор. Парк контейнеров составляет 141 тысячи единиц вместимостью около 219 тысячи TEU, фитинговых платформ – 40 тысяч единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), которое владеет 14 судами. Единственным акционером является группа "Дело".