МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщает Росавиация. Венесуэльская авиакомпания начнет прямые рейсы между Гаваной и Москвой

"В 2023 году через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам регулярно выполняют полеты 11 иностранных авиакомпаний: Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company, Qatar Executive", — говорится в сообщении.

Система кроссполярных маршрутов — это кратчайшие международные воздушные трассы, пролегающие над территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России.

Трассы открыты в феврале 2001 года и проходят через Северный полюс, океанические секторы центров организации воздушного движения (ОВД) Мурманска и Магадана, далее в районах центров ОВД Хатанги, Красноярска, Якутска, Благовещенска. При планировании кроссполярных перелетов авиакомпаниям в качестве запасных по маршруту доступны для выбора 15 международных аэродромов России.

Росавиация отмечает, что использование кроссполярных маршрутов позволяет авиакомпаниям уменьшить логистические затраты на 25% от общей стоимости рейса: сокращение полетного времени, экономия топлива,️ снижение размера отчислений за аэронавигационное обслуживание. В совокупности это способствует уменьшению стоимости авиабилетов и перевозки грузов, повышению качества предоставляемых услуг пассажирам, увеличению конкурентоспособности товаров на рынках.

"Российская система аэронавигационного обслуживания полетов имеет современное оборудование и подготовленный персонал, готовый обеспечить высокий уровень безопасности полетов в воздушном пространстве РФ. Кроме того, постоянно ведется работа по совершенствованию системы организации воздушного движения России и ее развитие на инновационном технологическом уровне", — говорится в сообщении.