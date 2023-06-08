МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ПАО "Аэрофлот" и управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Наука и инновации" договорились о производстве импортозамещающих воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов зарубежного производства, сообщила пресс-служба "Науки и инноваций". Минпромторг назвал объем проектов по импортозамещению IT в машиностроении

"В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров "Аэрофлота" обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, г. Обнинск Калужской области, входит в научный дивизион "Росатома")", — сказано в релизе.

Отмечается, что продукция "Росатома" прошла испытания и полностью соответствует необходимому уровню безопасности. Кроме того, расчетный ресурс российских фильтров превысил показатели иностранных на 20-25 процентов, что демонстрирует их экономическую эффективность.

Пресс-служба добавила, что "Росатом" и "Аэрофлот" продолжат работать над расширением линейки импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства.