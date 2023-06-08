СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в перспективе транспортный коридор "Север — Юг" будет конкурентом Суэцкого канала, такое мнение он высказал, открывая встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Мишустин назвал главную цель России в ЕАЭС

"В качестве одного из перспективных направлений мы рассматриваем совместно транспорт и логистику. Мы можем и должны использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана, активнее развивать транзитный потенциал. Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг", который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала", — заявил Мишустин.

По его словам, по расчетам специалистов, это позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней.

Мишустин заверил Асадова в том, что Россия искренне заинтересована в укреплении дружеских, партнерских и союзнических отношений с Азербайджаном. Он добавил, что считает важным активизацию работы на уровне правительств для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, чтобы запускать новые совместные проекты.

"У нас целый ряд интересных областей. Это энергетика, промышленность, включая судостроение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации и многие другие отрасли", — сообщил российский премьер.

Мишустин особо подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и усиливающиеся незаконные санкции со стороны Запада, товарооборот России и Азербайджана устойчиво растет. По его данным, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на четверть, достигнув рекордной отметки почти в 300 миллиардов рублей.

"В январе-апреле этого года товарооборот увеличился еще на 21%, до 98 миллиарда рублей, или 2 миллиарда манат", — уточнил глава российского правительства.

Мишустин также отметил сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Он рассказал, что в текущем году в России широко отмечается столетие со дня рождения политического деятеля Гейдара Алиева. "Конечно, мы с уважением, с удовольствием приглашаем Азербайджан в качестве страны-гостя на Санкт-Петербургский международный культурный форум", — сказал Мишустин.

Говоря о международной проблематике, премьер РФ подчеркнул, что Россия "придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе".

"Заинтересованы в мире, стабильности и в процветании нашего общего региона", — подчеркнул Мишустин, отметив, что 25 мая лидеры Россия, Азербайджана и Армении уже обсуждали этот вопрос. "Убеждены, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона", — подытожил Мишустин.

Со своей стороны Асадов выразил благодарность за реализацию всех мероприятий, связанных со столетним юбилеем Гейдара Алиева. Он также поздравил российскую делегацию с предстоящим Днем России.

По словам Асадова, политический диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обеспечивает позитивную динамику по всему спектру сотрудничества двух стран. Премьер Азербайджана анонсировал 21-е заседание двусторонней межправительственной комиссии, которое состоится в конце июня в Москве.

"Надеемся по его итогам выйти на новые решения, которые наполнят наше сотрудничество новым содержанием. Мы готовы и дальше прилагать необходимые усилия для развития нашего стратегического партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", — заключил Асадов.