МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Второй воздушный коридор для рейсов на юг России, который позволит сократить время полета и увеличить пропускную способность маршрута, откроют с 12 июня, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях. Мишустин: коридор "Север-Юг" составит конкуренцию Суэцкому каналу

"С 12 июня для рейсов на юг России откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета. Увеличится пропускная способность маршрута: открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше 15 рейсов в час", — говорится в материале.

Как утверждает один из собеседников издания, авиакомпании уже получили информацию по новому коридору. Другой источник добавил, что пилоты авиакомпании получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.

Воздушный коридор шириной 10 километров был открыт 30 августа прошлого года. По словам источников РБК, им могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения летают через воздушное пространство Казахстана.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.