МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минтранс РФ сохраняет прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний РФ в 2023 году в 101 миллион человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Второй воздушный коридор для рейсов на юг России откроют с 12 июня

"Если в прошлом году мы перевезли 95,2 миллиона человек при плане 100 миллионов человек, в силу того, что было закрыто 11 южных аэропортов, которые в целом дают перевозку примерно 19 миллионов пассажиров в год. В этом году у нас план чуть больше – 101 миллион пассажиров", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Такой же прогноз Минтранс озвучивал и ранее.

Савельев отметил, что на текущий момент за 5 месяцев авиаперевозки опережают план на 1,4 миллиона пассажиров, несмотря на закрытые аэропорты.