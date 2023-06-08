МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Самолетов в РФ достаточно, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Минтранс сохраняет прогноз по авиаперевозкам в России

"На текущий момент у нас 1288 самолетов в стране, из которых пассажирских 1162. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он добавил, что ряд иностранных государств помогают обслуживанию российских самолетов.

"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом", — отметил министр.

РБК в апреле со ссылкой на источники писал, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила самолет для ремонта в Иран.