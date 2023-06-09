МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Одиннадцать иностранных авиакомпаний в 2023 году выполняют полеты через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам, сообщили в Росавиации. Об этом пишет РИА Новости. Мировые авиакомпании повысили общий прогноз отраслевой прибыли на 2023 год

Как указывается в сообщении, "в 2023 году через воздушное пространство России по кроссполярным маршрутам регулярно выполняют полеты 11 иностранных авиакомпаний: Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company, Qatar Executive".

Кроссполярнык маршруты — кратчайшие воздушные трассы, которые пролегают над территорией Северного Ледовитого океана и соединяют Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии через воздушное пространство России.

Использование кроссполярных маршрутов, как отмечают в Росавиации, дает авиакомпаниям возможность снизить логистические затраты на 25% от общей стоимости рейса за счет сокращения полетного времени, экономии топлива, уменьшения размера отчислений за аэронавигационное обслуживание.