МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Прокуратура проводит проверку по факту разрушения ливнями во Владивостоке дороги, которую заасфальтировали в августе 2022 года в рамках нацпроекта, сообщает надзорное ведомство Приморского края. Завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу с партнерами из КНР

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Ливень накрыл Владивосток во второй половине дня четверга. Улицы, особенно в центре города, затопило. В соцсетях местные жители публиковали видео: машины уходят под воду, пассажиры вынуждены выходить из застрявших автобусов на затопленные дороги, вода проникла даже в кафе в центре города, подтоплены подземные пешеходные переходы. Объездную трассу также подтопило. В городе введен режим повышенной готовности.

На утро пятницы во Владивостоке выпала месячная норма осадков. За ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. В том числе за ночь серьезно повредило дорогу на улице Давыдова: асфальт пошел волнами и местами разрушился.

"Восьмого июня 2023 года в результате дождя произошло повреждение ливневой канализации и существенное разрушение асфальтового покрытия, укладка которого произведена в августе 2022 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — говорится в сообщении.

Для фиксации нарушений на место выехали сотрудники прокуратуры Советского района. Проводится проверка. Надзорное ведомство даст оценку качеству работ и своевременности ликвидации последствий ливней в рамках гарантийных обязательств.