МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Грузооборот через международный автомобильный пункт пропуска Кани-Курган моста Благовещенск — Хэйхэ за год работы составил 371,8 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления. Запуск новых портов в Приморье увеличит грузооборот до 300 миллионов тонн

10 июня исполнится год, как осуществлен первый запуск грузового сообщения по международному автомобильному мосту. За год работы сотрудники таможенного поста МАПП Кани-Курган оформили 16 967 грузовых автомобилей: 8553 на въезд, 8414 на выезд из России. Кроме того, таможенники оформили 14700 единиц новой спецтехники из Китая. Преимущественно в Россию ввозились самосвалы, тягачи, автопогрузчики, бетономешалки, краны.

"Грузооборот в пункте пропуска составил 371,8 тысячи тонн: в импортном направлении — 358,1 тысячи тонн товаров, в экспортном — 13,7 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

На импорт шли новая спецтехника, оборудование, электротовары, товары народного потребления, на экспорт — соевое масло и бобы, пиломатериалы, косметика.

С 30 января 2023 года пункт пропуска МАПП Кани-Курган вошёл в перечень пунктов пропуска, предназначенных для ввоза в Россию пищевой продукции. За этот период из сопредельного Хэйхэ в Россию ввезено почти 13 тысяч тонн овощей и фруктов. В том числе: морковь, огурцы, капуста, перец, лук, яблоки, груши, лимон, мандарины.

Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Кани-Курган Андрей Иванищев, с января 2023 года пункт пропуска перешёл на круглосуточный режим работы. За год работы пропускная способность пункта пропуска увеличилась почти в два раза, в среднем с 75 транспортных средств в обе стороны до 190 транспортных средств на въезд и выезд.