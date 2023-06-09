МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Почта России" запустила прямые авиаперевозки из Минеральных Вод в Ереван, в будущем рассматривает открытие в аэропорту Минеральных Вод полноценного международного пункта почтового обмена, сообщила компания. Грузовые авиаперевозки в мире снизились в апреле

"Почта России подписала соглашение с авиакомпанией "Азимут" о ежедневной перевозке регулярными рейсами международных посылок из аэропорта Минеральных Вод имени М.Ю. Лермонтова в столицу Армении. Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое международное почтовое направление для аэропорта имени М.Ю. Лермонтова. "Почта России" также рассматривает открытие в аэропорту Минеральных Вод полноценного международного пункта почтового обмена в будущем", — отмечается в сообщении компании.

"Прямое почтовое сообщение между Минеральными Водами и Ереваном значительно сократит срок доставки отправлений, а после окончания тестового режима приведет к снижению стоимости услуги из-за оптимизации логистической цепочки. В 2022 году мы отправили в Ереван через Москву чуть больше 1000 посылок. Теперь рассчитываем это количество как минимум удвоить", — рассказал Виталий Афанасьев, заместитель директора макрорегиона Северный Кавказ АО "Почта России" по электронной коммерции.