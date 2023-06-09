МУРМАНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Норвегия удерживает на верфи шесть российских рыбопромысловых судов, которые находятся на ремонте, ввела незаконные ограничения, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Лукашенко обвинил Норвегию в нарушении прав белорусов

Руководитель ведомства в пятницу встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

"Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконны — по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они даже сейчас удерживают шесть рыбопромысловых судов у себя. Надеемся, разум возобладает, они их отремонтируют и отпустят", — сказал Шестаков.

По его словам, стороны должны продолжить работу комиссии по рыболовству. Российской стороне, добавил Шестаков, нужно наладить судоремонт на своей территории.

Он также отметил необходимость скорейшей модернизации рыбного порта Мурманска.

Норвегия ввела ограничения для российских судов, разрешив им заходить всего в три порта. Кроме того, норвежские власти запретили судоремонт, что вызвало негативную реакцию владельцев верфи в норвежском Киркенесе, работа которой зависит от ремонта российских судов.