ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн — ПРАЙМ. Крупнейший универсальный порт Финляндии Хамина-Котка, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы, резко увеличил объем перевозок, движущей силой стали грузы из России, сообщается в пятницу в финансовом отчете порта за пять месяцев года. "Трансконтейнер" наладил перевозки в Восточный из китайских портов

"После весенних забастовок объемы перевозок в порту Хамина-Котка резко возросли. Движущей силой роста является замещение товаров, ранее перевозившихся железнодорожным и автомобильным транспортом из России, морскими перевозками в финском импорте", — говорится в сообщении.

В январе-мае через порт прошло 6,682 миллиона тонн грузов, что на 12% больше, чем год назад, при этом экспорт сократился на 3%. Импорт с января по май оставался высоким (рост на 54,4%). Больше всего увеличился импорт необработанной древесины (+164%), импорт наливных грузов (+21,8%) и категория "прочие товары" (+12,3%).

"По сравнению с предыдущим годом немного увеличилась обработка контейнеров (+1,1%), что редкость для Балтийского моря этой весной. В начале года грузопоток почти всех основных контейнерных портов Балтийского моря имел тенденцию к снижению, а некоторые даже в значительной степени", — говорится в сообщении.

Порт посетило 1039 судов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточняется в отчете.

Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, ближайший порт Евросоюза, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы, в порту перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.