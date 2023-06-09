МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 35,9%, авиакомпании "Аэрофлот" — на 55,2%, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы в Макао

"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2023 года: общий объем перевозок составил 3,7 миллиона пассажиров, увеличившись на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 3 миллиона пассажиров, что на 18,4% выше 2022 года", — говорится в сообщении.

"Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 2 миллионов пассажиров. В том числе 1,4 миллиона пассажиров перевезено на внутренних линиях", — отмечает компания.

В январе-мае группа перевезла на 23,5% пассажиров больше, чем годом ранее — 16,6 миллиона человек. Авиакомпания "Аэрофлот" за пять месяцев обслужила 8,6 миллиона пассажиров, рост составил 44,8%.