МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщила пресс-служба ОАК. Первый полет лайнера SSJ New состоится в ближайшее время, сообщила ОАК

"Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского", — говорится в сообщении.