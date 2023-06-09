МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Росавиация с другими ведомствами разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты, он будет открыт с 12 июня и сократит полет в среднем до 35 минут, сообщили РИА Новости в Росавиации. Китайская авиакомпания не допустит к полетам некоторых стюардесс

"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные-Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетам по международным направлениям. Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023", — сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут.