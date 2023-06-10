МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Дептранс Москвы представил тематическую карту "Тройка" к 150-летнему юбилею русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Банк России выпустит монету в честь 150-летия композитора Рахманинова

"В честь года Сергея Рахманинова мы подготовили подарки для пассажиров. В мае на автовокзале Северные ворота открыли выставку "Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор…". А сегодня мы выпустили лимитированную "Тройку", — приводит его слова официальный телеграм-канал департамента.

В публикации добавили, что приобрести карту можно в кассах на станциях Кольцевой линиии метро.

Композитор, пианист, дирижер Сергей Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года. Работал дирижером в Большом театре, в Европе и Америке. Среди его наиболее знаменитых сочинений — "Полишинель", "Симфония №1", "Симфония №2", "Фортепианный концерт №3", "Рапсодия на темы Паганини".