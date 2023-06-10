МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Спрос на авиабилеты в Китай со стороны россиян выше, чем в Италию, Поднебесная занимает 12 строчку среди самых популярных зарубежных авианаправлений на лето, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования авиабилетов "Авиасейлс". Китайская авиакомпания не допустит к полетам некоторых стюардесс

"Для россиян продолжают открываться азиатские направления. Весной туристов начали принимать в Китае и Японии, а с Южной Кореей идёт обсуждение о возобновлении прямого авиасообщения. В "Авиасейлс" проанализировали спрос на авиабилеты в эти страны летом. Китай оказался популярнее Италии, а Южная Корея, куда пока нет прямых рейсов, также набирает популярность у туристов", — сообщили в сервисе.

Как отметили в сервисе, по данным на лето-2023, Китай является 12-ым по популярности зарубежным направлением у россиян. Там указали, что долететь в Поднебесную можно напрямую из Москвы от 19,2 тысячи рублей в одну сторону.

"Несмотря на то, что прямых рейсов между Россией и Южной Кореей нет, это не мешает россиянам бронировать туда билеты. Южная Корея не сильно отстает от Китая по числу бронирований. Страна занимает 14-ю строчку популярных стран для полётов этим летом после Италии. Долететь в Южную Корею из Москвы можно с пересадкой в Пекине от 30 тысяч рублей в одну сторону", — указали в сервисе.

В сервисе указали, что Япония открылась для туристов из России весной этого года, но прямого авиасообщения с ней тоже пока нет. В этой связи страна занимает 26 место по числу забронированных авиабилетов на лето. По данным "Авиасейлс", в Японию также удобнее лететь через Китай — из Москвы через Шанхай от 35 тысяч рублей в одну сторону.