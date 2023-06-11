МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания China Eastern Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Авиакомпания Mahan Air открыла рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает об открытии авиасообщения с Шанхаем (Китай). Аэропорт Пулково встретил первый рейс авиакомпании China Eastern Airlines", — говорится в сообщении.

Перевозчик будет выполнять перелеты из Петербурга в Шанхай на воздушных судах Airbus A330-300 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что прямой рейс в Шанхай запускается впервые с 2019 года. Это третий город Китая, куда выполняются прямые перелеты из аэропорта Пулково. Также улететь из Петербурга пассажиры могут в Пекин рейсами Hainan Airlines и Чэнду, а также рейсами Sichuan Airlines. Этим летом в Китай выполняются восемь рейсов в неделю.

Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом, а также проект его реконструкции и развития.