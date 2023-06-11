МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство Канады отдало распоряжение об аресте удерживаемого российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины, сообщил канадский МИД. Польша выступила за поставки критически важных минералов из Канады в ЕС

Самолету компании "Волга – Днепр", который 27 февраля 2022 года доставил партию коронавирусных тестов из Китая, было отказано в вылете из Канады, в тот же день закрывшей свое воздушное пространство для российской авиации.

"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто… Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в пресс-релизе.

"Если актив в конечном счете будет конфискован в пользу короны, Канада проработает с правительством Украины возможности его перераспределения в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины", — добавил МИД.

Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, еще в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".