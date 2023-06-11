МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка" в честь 200-летия драматурга Александра Островского, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В Москве появилась тематическая карта "Тройка" в честь юбилея Рахманинова

Александр Николаевич Островский — русский драматург и деятель театра. Родился в Москве 12 апреля 1823 года (31 марта 1823 года по старому стилю). Его пьесы экранизировались более 80 раз.

Ликсутов подчеркнул, что столичные власти "с трепетом относятся" к культурному достоянию России.

"В 2023 году празднуется 200-летие со дня рождения известного на весь мир писателя и драматурга Александра Островского. В честь знаменитого москвича мы выпустили лимитированную "Тройку", — отметил он.

Добавляется, что карты можно приобрести в кассах на станциях Кольцевой линии метро.