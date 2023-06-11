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В Москве выпустили карту "Тройка" к 200-летию Островского
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Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка" в честь 200-летия драматурга Александра Островского, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Александр Николаевич... ПРАЙМ, 11.06.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, юбилей, тройка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка" в честь 200-летия драматурга Александра Островского, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Александр Николаевич Островский — русский драматург и деятель театра. Родился в Москве 12 апреля 1823 года (31 марта 1823 года по старому стилю). Его пьесы экранизировались более 80 раз.
Ликсутов подчеркнул, что столичные власти "с трепетом относятся" к культурному достоянию России.
"В 2023 году празднуется 200-летие со дня рождения известного на весь мир писателя и драматурга Александра Островского. В честь знаменитого москвича мы выпустили лимитированную "Тройку", — отметил он.
Добавляется, что карты можно приобрести в кассах на станциях Кольцевой линии метро.