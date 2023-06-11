АНКАРА, 11 июн — ПРАЙМ. Турция с 1 июля поднимет плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры страны. Турция продолжит диалог с Россией по газовому хабу

Газета "Айдынлык", сославшись на решение Главного управления по морским делам при турецком Минтрансе, писала об увеличении платы за проходы судов через проливы более чем на восемь процентов, что принесет стране 900 миллионов долларов дохода в 2023 году.

Власти Турции осенью 2022 года подняли стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы до 4,08 доллара.

"С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента)", — приводит газета Star слова главы турецкого Минтранса Абдулькадира Уралоглу.

Плата за проход рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. На момент подписания документа золотой франк был приравнен к 0,8 доллара.