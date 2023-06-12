Узбекистанская Centrum Air начнет полеты в Новосибирск
Узбекистанская Centrum Air начнет полеты из Ташкента в Новосибирск с 26 июня
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ТАШКЕНТ, 12 июн — ПРАЙМ. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air с 26 июня начинает еженедельные полеты из Ташкента в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания Centrum Air объявила о запуске направления Ташкент — Новосибирск — Ташкент. Регулярные рейсы по новому маршруту стартуют 26 июня. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам", — говорится в сообщении Centrum Air.
Ранее Centrum Air сообщала, что в конце июня начинает еженедельные полеты в Москву из городов республики – Ургенча (с 19 июня), Бухары (21 июня) и Термеза (24 июня).
На сегодняшний день Centrum Air выполняет международные рейсы в Тбилиси, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Рас-эль-Хайму.