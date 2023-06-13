МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Беспилотные грузовики "Камаз" будут запущены по трассе М-11 "Нева" 14 июня, они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, говорится в сообщении Минтранса РФ. Минтранс распорядился пометить все беспилотные автомобили спецзнаком

"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "Камаз" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение", — отметили в министерстве.

В Минтрансе уточнили, что отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Согласно требованиям, закрепленным в программе ЭПР, к эксплуатации на автомобильной дороге М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным. Пока все установленные процедуры прошел только "Камаз".

Однако в ближайшее время на трассу выйдут беспилотные грузовики еще одного отечественного разработчика – "Сберавтотех", чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Помимо этого, разработками подобных решений в России занимаются ряд других компаний, которым еще предстоит пройти сертификацию, уточнили в Минтрансе.

"Минтранс России поддерживает отечественные компании, реализующие без привлечения бюджетных средств инновационные беспилотные решения, и готов оказывать им содействие", — отметил замглавы министерства Дмитрий Баканов.