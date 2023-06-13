МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения. Будем продолжать работу с нашими партнерами, при этом мы не стоим на месте в отношении собственных разработок: НИЦ Институт имени Жуковского ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл", — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о разработке российского дальнемагистрального самолета.

"Да, после 2030 года. Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", — добавил Мантуров, уточняя сроки к которым новинка может встать на крыло.

В РФ есть свой ближнемагистральный самолет — SSJ, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.