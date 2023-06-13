МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Смена названия самолета SSJ New на российское обсуждается, вопрос требует проработки: необходимо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

“Вы знаете, с одной стороны — да, есть и такие мысли. Но с другой стороны — это процедура, связанная с технической работой авиационных властей. Потребуется пройти рутинные процедуры, в том числе и по тем сертификатам типа, которые были до этого получены на основную версию, и на те версии, которые уже в течение десяти с лишним лет довносились в этот сертификат”, — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о смене названия самолета SSJ New.

“Я не исключаю, что в этом будет определенный смысл. Но мы должны хорошо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны”, — добавил вице-премьер — глава Минпромторга РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.