МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Первый полет российского SSJ New состоится в ближайшее время, до конца года самолет с импортозамещенной компонентной базой и двигателем ПД-8 получит сертификат типа, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал о планах России создать дальнемагистральный самолет

“Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время”, — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о SSJ New.

“Что касается получения сертификата типа с импортозамещенной компонентной базой, агрегатами и двигателем ПД-8, то это должно произойти до конца текущего года. И мы уже начнем коммерческие поставки нашим заказчикам, в первую очередь, “Аэрофлоту”, — добавил Мантуров.

В начале июня в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщали о завершении сессии научно-технического совета, посвященного подготовке первого опытного самолета SSJ New к летным испытаниям. Как уточняли в ОАК, для ускорения программы испытаний первый полет SSJ New выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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