Вице-премьер Мантуров: первый полет российского самолета SSJ New состоится в ближайшее время
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Первый полет российского SSJ New состоится в ближайшее время, до конца года самолет с импортозамещенной компонентной базой и двигателем ПД-8 получит сертификат типа, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
“Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время”, — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о SSJ New.
“Что касается получения сертификата типа с импортозамещенной компонентной базой, агрегатами и двигателем ПД-8, то это должно произойти до конца текущего года. И мы уже начнем коммерческие поставки нашим заказчикам, в первую очередь, “Аэрофлоту”, — добавил Мантуров.
В начале июня в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщали о завершении сессии научно-технического совета, посвященного подготовке первого опытного самолета SSJ New к летным испытаниям. Как уточняли в ОАК, для ускорения программы испытаний первый полет SSJ New выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/transport/20230613/840809507.html