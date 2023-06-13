МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur air летом планирует выполнять до 190 рейсов в неделю за рубеж — в Турцию, Египет и Таиланд, это на 50% больше, чем планировалось ранее, сообщил журналистам директор коммерческого департамента компании Вадим Долев. China Eastern Airlines запустила авиарейсы между Петербургом и Шанхаем

"В летнем сезоне планируем выполнять до 190 рейсов в неделю по всем направлениям: Турция, Египет, Таиланд. Это на 50% больше, чем заявляли в мае", — сказал Долев.

Он отметил, что авиакомпания расширяет программу за счет более интенсивной эксплуатации флота, в первую очередь — на турецких направлениях, где вырос туристический спрос.

Azur Air планирует перевезти за январь-июнь 960 тысяч пассажиров — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом перевозки идут лучше годового плана, сообщил Долев.

"За шесть месяцев 2023 года планируем перевезти 960 тысяч пассажиров, это на 15% больше, чем за первую половину 2022 года", — сказал он и добавил, что сейчас перевозки идут чуть лучше годового плана.

"В феврале озвучивали прогноз по росту на 10% по итогам года, но корректировать этот план пока не хотим. Многое зависит от туристического спроса в зимнем сезоне", — отметил представитель Azur Air.

Кроме того, Долев рассказал, что Azur air запустила отечественную стриминговую систему развлечений на трех самолетах. Прежде у перевозчика не было такой системы развлечений на борту.

"На части флота, двух Boeing 767 и одном Boeing 757, запустили стриминговую систему развлечений для пассажиров. Система полностью российская и предоставлена отечественным поставщиком. И аппаратная, и программная часть произведены в РФ, при этом мы предлагаем пассажирам большой выбор как российского, так и зарубежного кино, мультфильмов, документальных картин, всего порядка 100 позиций", — сказал Долев.