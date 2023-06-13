МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Обновление названия отечественного самолета SSJ логично, но более важно создание импортозамещенных версий лайнеров, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Авиасейлс" оценил спрос россиян на билеты в Китай

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ сообщил, что смена названия самолета SSJ New на российское обсуждается, вопрос требует проработки: необходимо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны.

"Насколько мне известно, в ОАК уже давно обсуждали возможность проведения ребрендинга гражданской линейки. Вопрос этот прорабатывался достаточно подробно. Мы уже увидели обновленную ливрею, логично предположить, что появится и обновленный нейминг", — сказал Пантелеев.

"Однако сегодня это явно не приоритетная задача и не вопрос первостепенной важности. Сейчас важнее всего создать импортозамещенные версии самолетов", — добавил он.

SSJ New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.