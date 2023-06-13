ЕС хочет стать мировым лидером в беспилотном транспорте, но сталкивается с трудностями
БРЮССЕЛЬ, 13 июн — ПРАЙМ. ЕС стремится стать мировым лидером по внедрению технологий автоматизированного транспорта и активно инвестирует в новые программы, однако сталкивается и с трудностями в области инфраструктуры, разработки программного обеспечения и испытаниями в реальной обстановке.
На фоне недавнего запуска в тестовом режиме беспилотных такси в московском районе Ясенево РИА Новости запросило комментарий у Еврокомиссии (ЕК) по ситуации в этой сфере. Согласно предоставленным ЕК документам, в ЕС на настоящий момент уже достигнут прогресс в развитии автоматизированного транспорта, инвестиции составляют около 500 миллионов евро, но ряд проблем еще не преодолен.
ПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Как следует из предоставленных РИА Новости документов Еврокомиссии, вопросами автоматизации транспорта в ЕС занимается Европейское исполнительное агентство по климату, окружающей среде и инфраструктуре (CINEA), а также транспортное отделение Фонда "Соединяя Европу" (CEF).
"CINEA отвечает за реализацию растущего числа проектов ЕС, которые разрабатывают, тестируют и используют инновационные решения, финансируемые в рамках исследовательской и инновационной программы ЕС Horizon Europe. ЕС выделяет около 500 миллионов евро (на период 2021–2027 годов) на поддержку разработки и внедрения высокоавтоматизированных и интегрированных систем управления транспортными средствами в рамках этой программы", — указали в Еврокомиссии.
При этом CEF фокусируется на создании современной общеевропейской транспортной инфраструктуры, устранении различий между отдельными странами, улучшении трансграничного сообщения, интеграцией разных видов транспорта, повышении функциональной совместимости транспортных услуг и обеспечении устойчивых, эффективных и интеллектуальных транспортных систем.
ПРЕИМУЩЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ
В ЕС среди преимуществ развития автоматизированного транспорта называют повышение доступности транспортных средств для пожилых людей и водителей с ограниченной подвижностью, развитие сети доставки товаров в условиях пандемий и стихийных бедствий, повышение безопасности и эффективности дорожного движения, снижение вредных выбросов.
В Еврокомиссии также отметили, что в настоящее время в ЕС реализуется программа "Интегрированный и автоматизированный транспорт" (CAT). В рамках этой программы многие производители легковых и грузовых автомобилей в Европе разрабатывают и внедряют автомобили со все более высоким уровнем автоматизации.
"Все большее число автомобилей в Европе уже оснащены технологиями частичной автоматизации, следующим шагом, как предполагают в ЕК, станет внедрение автомобилей, где водитель сможет выбирать, самостоятельно управлять транспортным средством или же доверить эту задачу автоматике", — указывается в документах ЕК.
Как пояснили в Комиссии, в настоящее время "на автотрассах Европы проходят испытание автоматизированные грузовые автомобили". Также имеется ряд перспективных концепций автоматизированного общественного транспорта.
В Еврокомиссии напомнили, что в ЕС активно внедряются автоматизированные технологии и на железнодорожном транспорте, в частности, в метро и на пассажирских региональных перевозках. Однако, как признают в ЕК, из-за различий железнодорожного транспорта в разных странах ЕС внедрение таких технологий идет медленно и снижает конкурентоспособность.
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Развитие беспилотного автоматизированного транспорта сталкивается с целым рядом проблем, к которым, прежде всего, относятся "разработка технологий аппаратного и программного обеспечения, инфраструктуры транспортных средств, обмена данными и создание "сети принятия решений", проверка новых технологий и испытания в реальных условиях индивидуального транспорта, пассажирских и грузовых перевозок".
"В автомобильном транспорте взаимодействие водителей, пассажиров и других участников дорожного движения с автоматизированными транспортными средствами необходимо также учитывать в процессе проектирования", — указывается в документах Еврокомиссии.
При этом, большую роль в развитии и повышении эффективности и безопасности автоматизированного транспорта в ЕС, урегулировании сложностей с его внедрением играет развитие доступной связи, взаимодействие с "большими данными", а также внедрение технологий искусственного интеллекта, указывают в ЕК. ЕС планирует сделать акцент на этих задачах в краткосрочной и среднесрочной перспективе развития отрасли.
7 июня "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в московском районе Ясенево. Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия"), новое законодательное регулирование на этапе запуска в тестовом режиме беспилотного такси не требуется.
https://1prime.ru/transport/20230613/840815188.html