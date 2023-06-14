СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что, по его мнению, нынешний формат зерновой сделки себя изжил и стал больше походить на темную схему по обману России.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников.

"Зерновая сделка в нынешнем формате себя изжила и стала больше походить на темную схему по обману России. Под ее видом наши противники решали ряд своих стратегических вопросов и задач, в том числе используя гуманитарные коридоры для атаки морских беспилотников на Крым и корабли Черноморского флота", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия может напрямую помогать бедным странам поставками зерна, без каких-либо переговоров и договоренностей с нынешними киевскими властями.

"Любую поблажку украинские террористы воспринимают за слабость и отвечают террором, поэтому считаю, что сделка должна быть прекращена", — сказал депутат.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.