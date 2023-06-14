АСТАНА, 14 июн — ПРАЙМ. Казахстан на месяц приостановил импорт авиационного керосина из России из-за рисков затоваривания, сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана"). ВВП Казахстана в январе-мае вырос на 4,5 процента

"С 14 июня текущего года по обращению министерства энергетики Республики Казахстан введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации", — говорится в сообщении КТЖ.

Согласно пресс-релизу, "запрет будет действовать в течение месяца и при улучшении ситуации будет отменен".

"По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ", — поясняется в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба минэнерго Казахстана сообщила, что "в связи с переизбытком импорта авиакеросина с Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи города Алма-Аты, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн – вблизи города Астана".

В министерстве отметили, что "при температуре окружающей среды свыше 20-30 градусов создается пожаровзрывоопасная ситуация на железной дороге". В пресс-службе подчеркнули, что запрет на импорт авиакеросина введен "до нормализации ситуации".

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев 30 мая на заседании правительства заявил, что развитие авиационной отрасли в стране сдерживает дефицит авиационного топлива и его высокая стоимость. По информации министерства, в 2022 году в стране было произведено 648 тысяч тонн авиационного топлива, потребление составило 806 тысяч тонн. Для покрытия дефицита из России было импортировано 158 тысяч тонн топлива.