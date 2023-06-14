Казахстан приостановил импорт российского авиакеросина из-за риска затоваривания
АСТАНА, 14 июн — ПРАЙМ. Казахстан на месяц приостановил импорт авиационного керосина из России из-за рисков затоваривания, сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Железные дороги Казахстана").
"С 14 июня текущего года по обращению министерства энергетики Республики Казахстан введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации", — говорится в сообщении КТЖ.
Согласно пресс-релизу, "запрет будет действовать в течение месяца и при улучшении ситуации будет отменен".
"По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ", — поясняется в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба минэнерго Казахстана сообщила, что "в связи с переизбытком импорта авиакеросина с Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи города Алма-Аты, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн – вблизи города Астана".
В министерстве отметили, что "при температуре окружающей среды свыше 20-30 градусов создается пожаровзрывоопасная ситуация на железной дороге". В пресс-службе подчеркнули, что запрет на импорт авиакеросина введен "до нормализации ситуации".
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев 30 мая на заседании правительства заявил, что развитие авиационной отрасли в стране сдерживает дефицит авиационного топлива и его высокая стоимость. По информации министерства, в 2022 году в стране было произведено 648 тысяч тонн авиационного топлива, потребление составило 806 тысяч тонн. Для покрытия дефицита из России было импортировано 158 тысяч тонн топлива.
https://1prime.ru/transport/20230614/840822485.html