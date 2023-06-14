С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. Мьянма начнет принимать карты "Мир"

"Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск", — сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге.

Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме".

"Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией — ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", — добавил собеседник агентства.

По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.