МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Ростех" передал первый опытный образец отечественного самолета SSJ New на летно-испытательную станцию, и специалисты предприятия приступили к комплексу наземных испытаний новых систем лайнера, сообщает пресс-служба госкорпорации. Авиационный эксперт оценил обновление названия самолета SSJ

"Первый опытный образец SSJ New, собранный в производственном центре корпорации "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") в Комсомольске-на-Амуре, передан на летно-испытательную станцию. Специалисты предприятия приступили к комплексу наземных испытаний новых систем лайнера, на текущий момент состоялась первая заправка самолета топливом", — говорится в релизе.

Как уточняется, после первого полета самолет будет представлен специалистам Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту SSJ New, что позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета.

"Проведение наземных отработок – важный шаг в рамках подготовки к первому полету SSJ New. В течение нескольких недель мы проверим на земле функционирование всех новых систем лайнера, чтобы гарантировать их корректную работу в воздухе. Безопасность – один из ключевых приоритетов в создании новой модификации гражданского самолета", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор "Иркута" Андрей Богинский.

SSJ New – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.