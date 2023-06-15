С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор осуществляющей почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. ФПК: почти все российские поезда дальнего следования на юг с кондиционерами

"В этом году, наверное, впервые в современной истории кофе и кофейные напитки в поездах дальнего следования обогнали по популярности традиционный напиток – чай", — ответил Пястолов на вопрос, обогнал ли кофе — сваренный и растворимый — по популярности чай в поездах.

По его данным, с начала 2023 года пассажиры выпили 9 миллионов стаканов чая, а кофе – на 300 тысяч стаканов больше.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 июня в 9.00 мск.