С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) к концу 2023 года планирует оснастить терминалами для оплаты банковской картой все вагоны, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. В ФПК рассказали о сервисе в российских поездах дальнего следования

Он рассказал, что в настоящее время в каждом поезде компании у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы терминалами были оснащены все вагоны и проводнику не приходилось просить пассажиров подождать с оплатой, пока он принесет устройство. В конце этого месяца терминалами будет оснащен каждый вагон в более чем 50 поездах дальнего следования. Завершить оснащение планируем до конца года", — отметил Пястолов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.