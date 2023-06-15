С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Мишустин: коридор "Север-Юг" составит конкуренцию Суэцкому каналу

Он также отметил, что окончательного решения по проекту пока не принято, идут обсуждения. Его технико-экономическое обоснование также не начиналось.

"Мы как раз рассматриваем в большом сообществе или западный или восточный обход. Обсуждаем на площадке правительства РФ. Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного и восточного обхода Каспия", — сказал он, отвечая на вопрос о проекте.

В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект — строительство автомагистрали вдоль побережья Каспийского моря.

С учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение, ранее сообщал РИА Новости Петушенко. Его может обеспечить строительство Юго- Западной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой — Китай.