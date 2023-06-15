С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции должны сами проводники поездов дальнего следования, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. ФПК не будет менять цены из-за правил для пассажиров верхних и нижних полок

Бывают ситуации, когда у пассажиров возникают вопросы, должны ли они убирать за собой постельное белье в поезде. Посты с историями про такие споры периодически возникают в сети.

"Как в любом хорошем отеле или гостинице, проводник пассажирского вагона должен сам убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции назначения. Это правило закреплено в действующем в компании стандарте обслуживания пассажиров", — разъяснил ситуацию Пястолов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.