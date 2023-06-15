С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Имя без фамилии и отчества стало указываться на бейджах проводников российских поездов по их же желанию и для установления более приветливых отношений с пассажирами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. В ФПК разъяснили, должен ли пассажир убирать за собой белье

Ранее у проводников на бейдже на груди были указаны имя и фамилия. Однако, как заметил корреспондент РИА Новости, теперь там указывается лишь имя.

"Такое решение предложили нам сотрудники поездных бригад. Как показывают исследования, обращение по имени помогает устанавливать с другими людьми более доверительные отношения, чем официальное обращение по фамилии, имени, отчеству. Это сделано для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в поездах как дома, знали, что им всегда помогут", — объяснил Пястолов.

Глава компании отметил, что подобная практика используется в клиентоориентированных компаниях по всему миру уже очень давно.

"Обратите внимание, как представляются вам люди в магазинах, сервисных центрах. К представителям компаний обращаются по имени, зная, что они всегда открыты общению и сделают все необходимое, чтобы помочь", — пояснил топ-менеджер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 9.00 мск.