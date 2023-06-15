С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в рамках инвестпроекта по увеличению мощностей Владивостокского морского торгового порта планирует в ближайшее время увеличить площадь контейнерных складов порта на 20%, а также закупить 170 единиц техники, рассказала журналистам коммерческий директор ВМТП Елена Казарина в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Наша стратегия развития предусматривает, что в ближайшее время складские площади порта для хранения контейнеров будут увеличены на 20%. Дополнительно мы работаем над увеличением парка оборудования: идет замена оборудования, в том числе кранового. Всего планируем закупить около 170 единиц техники", — сообщила она.

Кроме того, группа собирается приступить к строительству 17-го причала – Восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути, добавила Казарина. Проект предназначен для перегрузки контейнеров между фидерными судами из Китая и других стран Азии на суда арктического класса.

Ранее группа сообщала о расширении мощностей ВМТП до 1 миллиона TEU. "По достижению мощностей в 1 миллион TEU — я думаю, 2025 год", — поделилась прогнозом Казарина.

"Если говорить в цифрах о загруженности, то в пиковый сезон прошлого года у нас на складе находилось около 30 тысяч TEU. Для нас норма — это 25-27 тысяч TEU. В текущий момент на складе находится всего лишь 22 тысячи TEU", — сообщила она, подчеркнув, что в портах Дальнего Востока в настоящее время нет перегрузов.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.