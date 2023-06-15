Россия и Алжир договорились увеличить объемы авиаперевозок
Россия и Алжир планируют увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия и Алжир планируют нарастить число прямых авиарейсов между странами с целью развития туризма, соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма:… развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", — сказано в сообщении.