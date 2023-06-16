ПАРИЖ, 16 июн — ПРАЙМ. В преддверии открытия авиасалона Ле-Бурже президент Франции Эммануэль Макрон посетит завод авиационной компании Safran, где, в том числе, производятся двигатели для истребителей Rafale, чтобы представить план создания первого авиалайнера "с нулевыми выбросами" CO2. СМИ: Airbus удвоит свое производство в Китае

Как сообщил советник президента изданию Parisien, "Франция и Европа должны занять свое место в конкуренции между большими блоками – США и Китаем, которые уже имеют профиль на рынке самолетов с низкими выбросами углерода, способными работать до 100% на биотопливе".

По информации издания, Макрон объявит об инвестициях в размере 300 миллионов евро в год, начиная с 2024-го года, для поддержки этой отрасли во Франции. Инвестиции будут направлены в компании Airbus, Thalès, Dassault, Safran и другие. Разработки коснутся новых двигателей, водородной энергетики, создания более аэродинамичных моделей и чистого топлива.

Целью является замена авиалайнера Airbus A320 на модель, полностью летающую на биотопливе, в течение 10 лет.

Еще 200 миллионов евро выделят на стартап, разрабатывающий небольшие электросамолеты.

Франция также намерена открыть первый крупный завод по производству биотоплива. Завод под называнием BioTJet будет располагаться недалеко от города По на юго-западе Франции и должен производить 75 тысяч тонн чистого авиационного топлива в год. На заводе будут работать 700 сотрудников, а открыться он должен в 2027-ом году.

Как отмечает издание, авиатранспорт производит порядка 2-3% углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Согласно компании Airbus, число самолетов в мире в ближайшие 20 лет должно увеличиться вдвое и достичь 46 тысяч бортов к 2042-му году.