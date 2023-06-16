ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на иностранном сухогрузе у берегов Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее источник информировал РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Согласно информации спасателей, на борту судна 24 члена экипажа, пострадали два человека, они эвакуированы и доставляются на берег. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. По данным председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, у судна турецкий судовладелец.

"В Приморском крае транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на иностранном судне. По предварительным данным, на борту 24 члена экипажа (граждане Филиппин и Турции)… Будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб, участвовавшим в спасательной операции и ликвидации последствий транспортного происшествия", — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших при пожаре – филиппинцы.