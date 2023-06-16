С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ. Названа стоимость бизнес-ланча на ПМЭФ

"Сегодня железная дорога стала, наверное, самым пользующимся спросом продуктом не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, вот билет на поезд достать невозможно было ни через какой блат. Вы видите альтернативу развития железнодорожного сообщения в стране, радикально не увеличивая инвестиции со стороны бюджета?" — обратился Греф к гендиректору РДЖ Олегу Белозерову.

Также глава Сбербанка в ходе своего утреннего пятничного выступления на ПМЭФ несколько раз обратил внимание на важность развития инфраструктуры, в том числе, в контексте развития туризма.

"Сегодня для туризма зачастую инфраструктура является запретительным фактором. Это касается и Черноморского побережья, к сожалению, если мы говорим о железных дорогах, потому что воздушного сообщения нет, и потрясающих регионов нашей страны, которые закрыты для массового туризма из-за неразвитости инфраструктуры", — заключил Греф.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.