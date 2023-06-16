С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 43,5 миллиона человек против 40,7 миллиона годом ранее, но по динамике перевозок видно, что результат может быть лучше, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в апреле

"В целом за 2023 год группа планирует перевезти порядка 43,5 миллиона пассажиров, это тот план, который у нас был изначально. Хотя я сейчас по динамике вижу, что мы способны на лучший результат, и динамика фактически первых пяти месяцев и начала июня показывает, что она в целом способна превысить наши ожидания. Если сравнивать с остальной частью авиаотрасли, там, наверное, динамики поменьше (чем у "Аэрофлота" — ред.)", — сказал Александровский.

В 2022 году пассажиропоток группы составил 40,7 миллиона человек.

Глава компании отметил, что финансы компания пока не раскрывает, но можно говорить о лучшей операционной эффективности. "Кроме общего количества перевезенных пассажиров, мы в публикациях об операционных результатах показываем и загрузку кресел, которая является в настоящее время исторически высокой для "Аэрофлота". В первые 5 месяцев она по группе до 85% доходила", — добавил он.

Отвечая на вопрос, вырастет ли стоимость билетов по итогам года, Александровский сказал: "По итогам пяти месяцев она уже, наверное, в среднем выросла по группе процентов на 10, не больше. Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.