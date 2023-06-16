"Аэрофлот" сохранил прогноз по пассажиропотоку в 43,5 миллиона человек на 2023 год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 43,5 миллиона человек против 40,7 миллиона годом ранее, но по динамике перевозок видно, что результат может быть лучше, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"В целом за 2023 год группа планирует перевезти порядка 43,5 миллиона пассажиров, это тот план, который у нас был изначально. Хотя я сейчас по динамике вижу, что мы способны на лучший результат, и динамика фактически первых пяти месяцев и начала июня показывает, что она в целом способна превысить наши ожидания. Если сравнивать с остальной частью авиаотрасли, там, наверное, динамики поменьше (чем у "Аэрофлота" — ред.)", — сказал Александровский.
В 2022 году пассажиропоток группы составил 40,7 миллиона человек.
Глава компании отметил, что финансы компания пока не раскрывает, но можно говорить о лучшей операционной эффективности. "Кроме общего количества перевезенных пассажиров, мы в публикациях об операционных результатах показываем и загрузку кресел, которая является в настоящее время исторически высокой для "Аэрофлота". В первые 5 месяцев она по группе до 85% доходила", — добавил он.
Отвечая на вопрос, вырастет ли стоимость билетов по итогам года, Александровский сказал: "По итогам пяти месяцев она уже, наверное, в среднем выросла по группе процентов на 10, не больше. Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/transport/20230616/840848501.html