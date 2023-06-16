С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по маршруту "Север-Юг" могут увеличить в два раза к 2025 году, к 2030-му году — в три раза, заявил президент России Владимир Путин. Глава Минтранса рассказал о поставках для строительства МТК "Север — Юг"

Глава государтсва в пятницу выступил на ПМЭФ.

"Особое внимание будем уделять коридору "Север-Юг". Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту", — сказал российский лидер, напомнив о заключенном с Ираном соглашении строительстве недостающего железнодорожного участка объекта.

Он добавил, что Россия в течение 5 лет обновит торговый флот. Для этого, отметил Путин, планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния.

Так, подчеркнул президент, на отечественных судоверфях построят как минимум 260 судов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.