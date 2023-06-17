МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Венесуэла хочет укрепить сотрудничество с Россией в сфере морского транспорта и наладить сообщение с портом Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян. Президент Венесуэлы сообщил о стремлении страны вступить в БРИКС

"В судоходной сфере мы каждый день укрепляем наши отношения, потому что идея заключается в том, чтобы установить, как мы это сделали в сфере авиатранспорта между Москвой и Каракасом, сообщение между портами Санкт-Петербурга и Каракаса", — сказал министр.

По его мнению, эта мера была бы на пользу как пассажирскому, так и грузовому сообщению.

"Все, что позволяет обеспечивать торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будем делать", — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.