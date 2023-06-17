С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Планы развития Северного морского пути опираются на реальные изменения климата, исследования указывают, что льда в Арктике почти не будет к середине XXI века, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Мишустин отметил интерес иностранных партнеров к Севморпути

"Исследование, опубликованное в авторитетном научном издании Нейчер Коммуникейшнс, указывает, что к середине 21-го века Арктика будет "практически" свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре, что существенно расширит навигационное окно для судоходства. Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику", — сказал он.

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