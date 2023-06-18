МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве повышаются практически в два раза с воскресенья, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Для бизнеса могут ввести штрафы за неснижение выбросов, заявила Абрамченко

С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Штраф за безбилетный проезд составит две тысячи рублей вместо одной тысячи рублей, а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит четыре тысячи рублей вместо 2,5 тысячи рублей.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы ранее на пленарном заседании приняла Мосгордума.

Также принятый закон наделяет контролеров правом рассматривать дела о нарушении порядка провоза домашних животных, о нанесении надписей, изображений и рекламы на транспортные объекты, а также о нарушении правил пользования метрополитеном и Московской монорельсовой транспортной системой. Помимо этого, контролеры смогут рассматривать дела об осуществлении торговли вне специально отведенных для этого мест на транспортных объектах.