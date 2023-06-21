МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия готова расширять авиасообщение с Катаром на новых маршрутах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой

"Сейчас прямые авиарейсы между нашими странами осуществляются по маршруту Москва — Доха. Мы заинтересованы в расширении географии полетов. Уверен, это будет способствовать увеличению в том числе и туристических обменов, укреплению контактов между людьми", — сказал он на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

И, в целом, по словам Мишустина, Москва считает перспективным сотрудничество с Дохой в сфере транспорта. В том числе это касается международного транспортного коридора Север — Юг, указал глава российского кабмина.